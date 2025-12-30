LAURENT ARNOULT LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

LAURENT ARNOULT Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Laurent Arnoult est un véritable show-man qui séduit toutes les tranches d’âge !L’humoriste Alsacien, haut comme trois pommes, mais avec une répartie à l’emporte pièce, analyse notre monde actuel… et il préfère en rire !Après avoir rempli 2 fois le Zénith de Strasbourg et écrit 3 comédies (pièces de théâtre dans lesquelles il a également joué), il remonte sur scène avec un nouveau one man show qui célèbre ses 20 ans de carrière !Laurent s’inspire des gens, de leur quotidien, et souvent… ça l’énerve !Le sport, instagram, les animaux, la chanson française, et bien évidemment l’Alsace (avec son célèbre personnage du bistro de Marcel) sont une partie des sujets qu’il aborde.Un seul conseil : Venez le découvrir !

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64