Laurent Arnoult L’important c’est l’essentiel Blotzheim

Laurent Arnoult L’important c’est l’essentiel

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

L’important c’est l’essentiel

Laurent Arnoult est un véritable show-man qui séduit toutes les tranches d’âge !

L’humoriste Alsacien, haut comme trois pommes, mais avec une répartie à l’emporte pièce, analyse notre monde actuel… et il préfère en rire !

Après avoir rempli 2 fois le Zénith de Strasbourg et écrit 3 comédies (pièces de théâtre dans lesquelles il a également joué), il remonte sur scène avec un nouveau one man show qui célèbre ses 20 ans de carrière !

Laurent s’inspire des gens, de leur quotidien, et souvent… ça l’énerve !

Le sport, instagram, les animaux, la chanson française, et bien évidemment l’Alsace (avec son célèbre personnage du bistro de Marcel) sont une partie des sujets qu’il aborde.

Un seul conseil Venez le découvrir !

Spectacle tout public (à partir de 9 ans)

Texte et Mise en scène Laurent Arnoult .

