LAURENT ARNOULT L’IMPORTANT C’EST L’ESSENTIEL Sète

LAURENT ARNOULT L’IMPORTANT C’EST L’ESSENTIEL

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28

Laurent Arnoult est un véritable show-man qui séduit toutes les tranches d’âges. Après avoir rempli 2x le Zénith de Strasbourg et écrit 3 pièces de théâtre (comédies dans lesquelles il a également joué), il remonte sur scène avec un nouveau one man show !

L’humoriste Alsacien qu’on ne présente plus, haut comme trois pommes, mais avec une répartie à l’emporte pièce, analyse notre monde actuel… et il préfère en rire !Laurent s’inspire des gens, de leur quotidien, et souvent… ça l’énerve !Le sport, Instagram, les animaux, la chanson française, et bien évidemment l’Alsace (et son célèbre bistro de Marcel) sont une partie des sujets qu’il aborde. Un seul conseil venez le découvrir !Laurent Arnoult est un véritable show-man qui séduit toutes les tranches d’âges. Après avoir rempli 2x le Zénith de Strasbourg et écrit 3 pièces de théâtre (comédies dans lesquelles il a également joué), il remonte sur scène avec un nouveau one man show !Artiste(s) et Mise en scène Laurent ArnoultGenre Seul en scène — à partir de 9 ansDurée 1h15 .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Laurent Arnoult is a true showman who appeals to all age groups. After selling out Strasbourg’s Zenith 2x and writing 3 plays (comedies in which he also acted), he’s back on stage with a new one-man show!

German :

Laurent Arnoult ist ein echter Showman, der alle Altersgruppen begeistert. Nachdem er 2x das Zénith in Straßburg gefüllt und 3 Theaterstücke geschrieben hat (Komödien, in denen er auch mitgespielt hat), kehrt er mit einer neuen One-Man-Show auf die Bühne zurück!

Italiano :

Laurent Arnoult è un vero uomo di spettacolo che si rivolge a tutte le fasce d’età. Dopo aver fatto il tutto esaurito allo Zénith 2x di Strasburgo e aver scritto 3 opere teatrali (commedie in cui ha anche recitato), torna in scena con un nuovo one-man show!

Espanol :

Laurent Arnoult es un auténtico showman que atrae a todas las edades. Tras agotar las entradas del Zénith 2x de Estrasburgo y escribir 3 obras de teatro (comedias en las que también actuó), ¡vuelve a los escenarios con un nuevo espectáculo unipersonal!

