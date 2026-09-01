Informations pratiques

Dambach-la-Ville

Laurent Arnoult One Man Show

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Un one man show drôle et décalé sur notre quotidien, l’Alsace, le sport, Instagram… et bien plus encore !

Laurent Arnould L’important c’est l’essentiel !

Un one man show drôle et décalé sur notre quotidien, l’Alsace, le sport, Instagram… et bien plus encore !

Samedi 26 septembre 2026 à 20h30

Salle des Fêtes Dambach-la-Ville

15 € / 12 € (-18 ans)

Réservations 03 88 92 43 44 .

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 62 04 91 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

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English :

A funny and irreverent one-man show about our daily lives, Alsace, sports, Instagram… and much more!

L’événement Laurent Arnoult One Man Show Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Barr