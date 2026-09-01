Laurent Arnoult One Man Show Dambach-la-Ville
samedi 26 septembre 2026 · Dambach-la-Ville
Informations pratiques
Dambach-la-Ville
Laurent Arnoult One Man Show
27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Un one man show drôle et décalé sur notre quotidien, l’Alsace, le sport, Instagram… et bien plus encore !
Laurent Arnould L’important c’est l’essentiel !
Un one man show drôle et décalé sur notre quotidien, l’Alsace, le sport, Instagram… et bien plus encore !
Samedi 26 septembre 2026 à 20h30
Salle des Fêtes Dambach-la-Ville
15 € / 12 € (-18 ans)
Réservations 03 88 92 43 44 .
27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 62 04 91 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
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English :
A funny and irreverent one-man show about our daily lives, Alsace, sports, Instagram… and much more!
L’événement Laurent Arnoult One Man Show Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Barr
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