LAURENT BAFFIE – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand samedi 29 novembre 2025.

LAURENT BAFFIE « se pose des questions » Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes.Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller…de rire !Durée 1h30 Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63