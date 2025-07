LAURENT BALAY DE L’AIR (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

LAURENT BALAY DE L’AIR (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Une galerie de portraits sous basse et haute pression atmosphéricomique. Une envolée vers le rire!

En conviant quelques personnages-clés de son histoire, Laurent Balaÿ nous entraîne dans une épopée

rocambolesque où la profondeur côtoie la plus incroyable légèreté.

Une série de portraits incisifs, hauts en couleurs, sortis du formol des conventions, quelques croquis au pinceau

sec et à l’eau de personnages élevés au grand air avec un petit grain une prof tragédienne antique, un acteur

parisien surbooké, un para mélomane, une journaliste allumée, les neuneus de la marine, Charles-Edouard le

long des golfs clairs, un monsieur muscle coordinateur-éducateur-réanimateur de jeunes des banlieues, une

proviseure survoltée…

A sa manière Laurent Balaÿ nous offre une bouffée d’oxygène.

A 20h30. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

