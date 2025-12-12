LAURENT BOGHOSSIAN – LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris

LAURENT BOGHOSSIAN Début : 2025-12-17 à 21:15. Tarif : – euros.

LAURENT BOGHOSSIAN Laurent Boghossian ne supporte plus le tiramisu à la fraise, les mini-fourchettes en bois ou les enfants forcément HPI !. Avant que son cerveau ne fonde sous le poids de l’absurdité moderne, il se livre et fait sa fête au politiquement correct !Au XXIe siècle, tout est aseptisé, conceptuel, factice !On ne dit plus «Bon appétit» mais «Belle dégustation». On ne dit plus «Séducteur invétéré» mais «Polyamoureux». Avant que son cerveau ne fonde sous le poids de l’absurdité moderne, Laurent se livre ! Il nous parle de son parcours de petit-fils d’immigrés arméniens, italiens et espagnols. Un parcours déphasé avec le tiramisu à la fraise, les fourchettes en bois ou les enfants forcément HPI ! Avec finesse et toujours sans détour, il nous propose un spectacle qui fait sa fête au politiquement correct et à la bien-pensance !Crédits : Ecrit, interprété et mis en scène par Laurent Boghossian. Un spectacle Pandora Productions / Diffusion Pluie d’Artistes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75