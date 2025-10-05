Laurent dans le vent Cinématographe (Le) Nantes

Laurent dans le vent Cinématographe (Le) Nantes dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 17:15 –

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

« Laurent dans le vent » d’Anton Balekdjian, Léo Couture, Mattéo Eustachon (France-2025) 1h50avec Baptiste Perusat, Béatrice Dalle, Djanis BouzyaniÀ 29 ans, Laurent cherche un sens à sa vie. Sans travail ni logement, il atterrit dans une station de ski déserte hors-saison et s’immisce dans la vie des rares habitants qu’il rencontre. Quand les touristes arrivent avec l’hiver, Laurent ne peut plus repartir. Séance suivie d’une rencontre avec Léo Couture, réalisateur

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com