Laurent Dartigues – discutant : Luca Paltrinieri université de Rennes, Librairie Compagnie, PARIS

Laurent Dartigues – discutant : Luca Paltrinieri université de Rennes Lundi 16 février, 20h00 Librairie Compagnie Paris

Entretien mené par Luca Paltrinieri, maître de conférences.

Un essai sur la complexité des rapports entre Michel Foucault et la psychanalyse, alors que dès ses écrits de jeunesse, ceux-ci témoignent d’un malaise foncier avec l’hypothèse de l’inconscient.

Laurent Dartigues est sociologue, chercheur au CNRS, membre du laboratoire Triangle-Action, Discours, pensée politique et économique (Lyon).

Venez découvrir « Foucault (tout) contre Freud et Lacan : A-t-il vu quelque chose en « psychanalyse » ? » publié aux Éditions Ithaque.

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France

