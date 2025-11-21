Laurent Febvay dans « l’odeur du basilic » l’Estrade Bordeaux

Plein tarif : 18€ / Tarif réduit : 16€

Début : 2025-11-21T20:30:00 – 2025-11-21T22:30:00

Nous avons tous une madelein de Proust

Pour moi c’est l’odeur du Basilic, pour toi l’eau de Cologne de ton grand père ou une chanson des backstreets boys.

Ces choses qui nous rappellent l’enfant que nous avons été.

Et elles sont toutes différentes.

Nous n’avons pas les mêmes références,

Nous sommes des inconnus,

Mais aussi étonnant que cela puisse te paraître,

Ce soir le temps d’un spectacle,

Tu verras que je suis toi et tu es moi.

On a tous fais un boulot génial pour manger comme trieur de tringles chez Gifi,

Eu une meuf/un mec qui nous a brisé le coeur,

Perdu ses clefs avant d’aller au travail,

Acheté des fringues alors qu’on avait plus d’argent,

Checké son passeport 56 fois avant de prendre l’avion,

Perdu 76 fois un truc alors qu’il était dans notre poche,

Bref la vie la vraie,

Celle qui fait de nous des humains, celle qui nous rappelle ou nous en sommes mais sans oublier d’où venons, sans oublier l’odeur du basilic.

Ou l’eau de Cologne de ton grand père, ou une chanson des Backstreetboys, bref viens mon ami(e) on va rire de nous ça va nous faire du bien !

OUVERTURE DES PORTES : 19h30

DÉBUT DU SPECTACLE : 20h30

L’Estrade, 137 Rue des terres de borde, 33800 Bordeaux

Retrouvez Laurent Febvay dans son tout nouveau spectacle « L’odeur du basilic »