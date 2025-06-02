LAURENT FEBVAY – LE CEPAC SILO Marseille

LAURENT FEBVAY Début : 2026-09-26 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACES CULTURELS SILO ARENC PRÉSENTE : LAURENT FEBVAYLe 27 septembre 2026,Les amis, je ne vous invite pas à mon spectacle,Je vous invite à partager une épopée.Mon histoire, c’est un peu la vôtre,La vie est un miroir.Et puis ce soir-là dans ma ville, à domicile,J’ai envie d’être avec vous à la maison.L’odeur du basilic c’est l’odeur de l’aventure, du mystère, de l’enfance, de la passion,Et c’est tout ce qui m’a conduit vers vous.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13