LAURENT GARNIER AND MORE – WAREHOUSE Nantes

LAURENT GARNIER AND MORE Début : 2025-12-19 à 23:30. Tarif : – euros.

Astroclub invite Laurent Garnier, Oniris, Sonic Crew & more le vendredi 19 décembre 2025 au Warehouse.Astropolis revient au Warehouse pour clôturer l’année en beauté avec un Astroclub de haute voltige, avec l’indétrônable icône Laurent Garnier pour un long set, prêt à nous satelliser une nouvelle fois avec sa science du dancefloor, qu’il façonne et réinvente depuis plus de trois décennies avec un flair toujours aussi curieux, défricheur et passionné.À ses côtés, les résidents du festival le Sonic Crew et Oniris, l’une des premières signatures d’Astropolis Records.En room 2, DÔME est de retour pour un takeover avec l’électro/break de Gaya, l’énergie furieuse du duo Valise et le groove tribal de SÖWE._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44