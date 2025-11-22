LAURENT GERRA – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

LAURENT GERRA Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

LAURENTGERRA SE MET À TABLE !NOUVEAU SPECTACLE À SAVOURERService !Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons… Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts : politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76