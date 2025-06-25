Laurent Gerra PARC DES EXPOSITIONS Chalon-sur-Saône

Laurent Gerra PARC DES EXPOSITIONS Chalon-sur-Saône samedi 24 janvier 2026.

Laurent Gerra

PARC DES EXPOSITIONS 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

2026-01-24

LAURENT GERRA SE MET À TABLE !

NOUVEAU SPECTACLE À SAVOURER

Service !

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.

Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…

Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !

L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà ! .

