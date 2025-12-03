WIND ROSE ORDEN OGAN – Le Bataclan Paris

Garmonbozia présenteWIND ROSE ORDEN OGAN ANGUS MC SIX2024 aura été l’année de WIND ROSE ! Le groupe de Power Metal a sorti son nouvel album Trollslayer via Napalm Records en octobre, embarqué sur une immense tournée européenne en première partie de POWERWOLF, et annonce aujourd’hui son retour à Paris. Accompagnés des guerriers ORDEN OGAN et ANGUS MC SIX, rejoignez l’armée des Nains au Bataclan le jeudi 16 octobre 2025 !Présenté par : Garmonbozia (L2-V-R-22-7252 / L3-V-R-22-7253)

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75