LAURENT GERRA SE MET À TABLE! Béziers

LAURENT GERRA SE MET À TABLE!

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Politique, cinéma, chanson… tout y passe, aux petits oignons ou bien saignant. L’actualité revisitée à sa sauce, un régal d’humour garanti !

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait que le menu sera 100% savoureux.

Certains en prendront plein la vue, d’autres seront servis aux petits oignons…

Nouvelle carte, plats signatures politique, chanson, télévision, cinéma, toutes ses cibles passent à la casserole — même les vegans ! Attention, ça risque d’être saignant !

L’actualité est servie bien chaude, revisitée à la sauce Gerra… et on en salive déjà !

Payant Réservation obligatoire. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77

English :

Politics, cinema, song… it’s all there, in the smallest of details or in the thickest of veins. Current affairs revisited in his own way, a guaranteed feast of humor!

German :

Politik, Kino, Chanson… alles ist dabei, mit kleinen Zwiebeln oder sehr blutig. Die aktuellen Geschehnisse werden auf seine Art und Weise neu interpretiert, und der Humor ist garantiert ein Genuss!

Italiano :

Politica, film, canzoni… c’è tutto, in modo delicato o succoso. L’attualità rivisitata a modo suo, una festa dell’umorismo garantita!

Espanol :

Política, cine, canciones… todo está ahí, de forma delicada o jugosa. La actualidad revisitada a su manera, ¡un festín de humor garantizado!

