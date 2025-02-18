Laurent Gerra se met à table Brest Arena Brest
Laurent Gerra se met à table Brest Arena Brest jeudi 15 janvier 2026.
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest
15 janvier 2026 20:00:00
2026-01-15
Quand Laurent passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.
Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…
Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !
L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !
Informations pratiques
Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram).
Le début du spectacle est prévu à 20h00.
Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.
Réservation fortement recommandée. .
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30
