LAURENT GERRA SE MET À TABLE – Centre Evénementiel et Culturel Courbevoie

LAURENT GERRA SE MET À TABLE Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.

SPL CENTRE EVENEMENT ET CULTUREL PRÉSENTE : LAURENT GERRA SE MET À TABLE Service ! Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné. Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons… Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts : politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant ! L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !

Centre Evénementiel et Culturel 7, BVD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92