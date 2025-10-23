Laurent Gerra se met à table Cité des Congrès Nantes

Laurent Gerra se met à table Cité des Congrès Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 20:00 –

Gratuit : non 29 € à 75 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/laurent-gerra-se-met-a-table-avec-rtl.html Tout public

Humour Service !Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts : politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce Gerra, on en salive déjà ! Spectacle dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/laurent-gerra-se-met-a-table-avec-rtl.html