Laurent Gerra se met à table ! place Aletti Vichy mercredi 4 février 2026.
Début : 2026-02-04 20:00:00
fin : 2026-02-04 22:00:00
2026-02-04
Après une tournée triomphale dans toute la France, Laurent Gerra reprend la route avec son nouveau spectacle, plus mordant et savoureux que jamais.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
English :
After a triumphant tour of France, Laurent Gerra is back on the road with his new show, more biting and delicious than ever.
