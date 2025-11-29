BOULEVARD DES AIRS – LA CARTONNERIE Reims

BOULEVARD DES AIRS Début : 2026-01-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Le son de la passion, le live en partageBoulevard des Airs (BDA) est un groupe français à l’univers musical éclectique, mêlant habilement pop, folk, chanson et musiques actuelles. Depuis leurs débuts, leurs albums autoproduits ont rencontré un franc succès, portés par des collaborations marquantes et des titres emblématiques comme « Cielo Ciego », « Emmène-moi », « Je me dis que toi aussi », « Bruxelles », ou encore « Allez reste » en duo avec Vianney. Nommé à deux reprises aux Victoires de la Musique pour l’album « Je me dis que toi aussi »(2019 et 2020), le groupe a sillonné la France lors d’une tournée triomphale, enflammant les Zéniths et les plus grands festivals. Chaque scène témoigne de leur passion pour le live et leur désir de communion avec le public. Rassemblant toutes les générations, leurs concerts sont de véritables explosions d’énergie, où l’émotion et le partage prennent vie. Actuellement en préparation d’un nouvel opus et d’une tournée prévue pour 2025, Boulevard des Airs sera de passage à Reims pour un concert exceptionnel à La Cartonnerie.

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51