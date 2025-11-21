Laurent JOFFRIN – Les médias sont-ils menteurs ? Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 14:30 – 16:00

Gratuit : non Entrée 8€ pour tous Gratuit pour les étudiants inscrits à l’Observatoire des Médias ou à l’Atelier des médias8€ entrée pour tousEntrée dans la limite des places disponibles. Aucune réservation, billetterie sur place (chèque ou espèces) Tout public

Plus d’infos à venir

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000