Laurent Marion : « As Time Goes By », le nouveau son folk-blues à découvrir à Paris Le Consulat Voltaire Paris

Un voyage sonore au Consulat

Salvé par FIP et Rolling Stone pour son deuxième EP, From the Shore, Laurent Marion revient avec un premier opus qu’il qualifie de « correspondance folk ». L’album est une véritable série de cartes postales sonores, tissant une conversation intime entre l’artiste et le monde.

Pour cette soirée spéciale, l’artiste a confié la réalisation de son album à Matthieu Lefèvre (Emilia Perez), garantissant une production subtile et lumineuse.

Le trio et des invités surprises

Laurent Marion ne sera pas seul pour vous transporter. Il sera entouré de son trio de prédilection :

Nagui Mehany (guitare, oud)

(guitare, oud) Yoann Godefroy (contrebasse)

(contrebasse) Axel Hache (batterie & percussions)

Le groupe accueillera également plusieurs invités surprises qui ont participé à l’enregistrement de l’album.

Au programme de la soirée, en plus du concert :

Vente et séance de dédicaces du vinyle (33 tours).

Projections exclusives dans la salle de cinéma : clips et live sessions en avant-première.

Séance photo pour immortaliser la rencontre avec les artistes.

Offre de restauration sur place proposée par Sababa.

Événement à ne pas manquer : Laurent Marion présente son premier album folk au Consulat Voltaire Paris, préparez-vous pour une soirée placée sous le signe du voyage et de la poésie. L’artiste Laurent Marion dévoile son premier album, « As Time Goes By », lors d’un concert-événement inédit au cœur du 11e arrondissement.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

Tarif normal : 10€

Gratuit pour les enfants

Public jeunes et adultes.

Le Consulat Voltaire 14 avenue Parmentier 75011 Paris

https://my.weezevent.com/release-party-laurent-marion?