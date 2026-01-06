Au pays du swing, Duke Ellington règne en maître !

Laurent Mignard et sa « dream team » de solistes s’apprêtent à enflammer le Bal Blomet en célébrant le swing du Duke. Ici, le swing n’est pas seulement un style, c’est une expérience … un tourbillon d’énergie et de raffinement. Dès les premières notes, la salle se sent soulevée par la puissance sonore de l’orchestre, son intense trépidation rythmique. Les sections vrombissent ou susurrent, les solistes explosent jusqu’au vertige ou murmurent de troublantes confidences (Jazz magazine). Le frisson, la classe, la joie s’invitent … se réincarnent. Le public est au comble du plaisir, comme chauffé à blanc (Libération). Le grand Duke est fêté dans toute sa modernité classique (Le Monde)

avec le soutien de la Maison du Duke

« Le grand orchestre que nous envie l’Amérique » – Jazz Magazine

« L’esprit d’Ellington dans un corps d’aujourd’hui » – Télérama

Swing, puissance et raffinement : le Duke Orchestra de Laurent Mignard embrase le Bal Blomet à la gloire de Duke Ellington !

Le mercredi 04 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Normal : 30 EUR

Tarif Réduit : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-04T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-04T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-04T20:00:00+02:00_2026-02-04T22:00:00+02:00

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu LE BAL BLOMET et trouvez le meilleur itinéraire

