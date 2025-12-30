LAURENT SCIAMMA COMEDIE DES 3 BORNES Paris

LAURENT SCIAMMA Début : 2026-03-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Le nouveau spectacle de Laurent Sciamma.Après le succès de son premier spectacle « BONHOMME », l’humoriste Laurent Sciamma revient avec une nouvelle création, toujours au service d’un programme radicalement simple : rire ensemble pour rêver ensemble.Ou comme le disait le poète saint-lucien Derek Walcott : « ma seule nation, c’est l’imagination ».Distribution : Laurent SciammaAuteur : Laurent Sciamma

COMEDIE DES 3 BORNES 32, rue des 3 Bornes 75011 Paris 75