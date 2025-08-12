Laurent Sciamma, « Un moment suffira » Théâtre 100 Noms Nantes

Laurent Sciamma, « Un moment suffira » Théâtre 100 Noms Nantes mercredi 8 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 20:15 – 22:00

Gratuit : non De 14 € à 26 € Tout public

Après le succès de son premier spectacle, Bonhomme, l’humoriste Laurent Sciamma revient avec une nouvelle création, toujours au service d’un programme radicalement simple : rire ensemble pour rêver ensemble. Ou comme le disait le poète saint-lucien Derek Walcott : « ma seule nation, c’est l’imagination ».Durée : 1h45À partir de 12 ansRéservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/