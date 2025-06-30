LAURENT VOULZY – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

LAURENT VOULZY – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours vendredi 23 janvier 2026.

LAURENT VOULZY Début : 2026-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : LAURENT VOULZYUn rendez-vous unique avec un artiste hors du temps « Après un long et très beau voyage en concerts dans les cathédrales et églises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques.Kiss and love, »LaurentLaurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement le mélodiste le plus attachant.« Ses tubes sont intemporels […], grâce à ses guitares mélodieuses et chaloupées, sa petite voix apparemment douce et fragile mais qui sait se faire si ferme lorsqu’elle monte dans les aigus. » Le PointDistribution :Laurent VoulzyMichel Amsellem Piano et ClaviersKaren Brunon Violoniste – ChantMederic Bourgues Violoncelliste et BatterieOlivier Brossard Basse et contrebasse – Chant

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37