Laurent Voulzy Cité des Congrès Nantes

Laurent Voulzy Cité des Congrès Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 20:30 –

Gratuit : non 49 € / 59 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/laurent-voulzy-en-concert.html Tout public

« Après un long et très beau voyage en concerts dans les cathédrales et églises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau mes rêves acoustiques et mes rêves électriques. » Kiss and Love, Laurent Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses. Après avoir accompagné tant de moments de vie avec « Rockollection », « Le soleil donne », « Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante »… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement le mélodiste le plus attachant. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/laurent-voulzy-en-concert.html