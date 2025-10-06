LAURENT VOULZY EN CONCERT – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

LAURENT VOULZY EN CONCERT Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

COLISEE ROUBAIX – TR. PUBLIC PRÉSENTE : LAURENT VOULZY EN CONCERTL’un des grands poètes mélodiques de la chanson française, fait escale à Roubaix pour deux soirées qui s’annoncentinoubliables. Après avoir enchanté les cathédrales et théâtres de France, il reprend la route avec une tournée quirésonne comme un retour à l’essentiel : des mélodies intemporelles, des harmonies envoûtantes et une voix doucequi traverse les générations.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59