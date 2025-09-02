Laurent Voulzy Le Pin Galant Mérignac

Laurent Voulzy 20 et 21 mars 2026 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 52 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 46 €

Début : 2026-03-20T20:30:00 – 2026-03-20T22:00:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00 – 2026-03-21T22:00:00

Inspiré tout autant que discret, le chanteur au Cœur grenadine fait une halte sur la scène du Pin Galant : un concert en forme de cadeau offert à celles et ceux pour qui Voulzy rime avec la bande-son d’une vie !

On ne compte plus le nombre de distinctions marquant sa carrière et pourtant, chaque nouvel album, chaque nouvelle tournée de Laurent Voulzy, est un évènement. Perfectionniste, le complice d’Alain Souchon a su imposer sa patte : des textes ciselés, une couleur musicale pop assumée et la guitare comme attache. Tout en douceur, il traverse les décennies et sa musique avec lui. Ses mélodies envoûtent, ses textes se fredonnent et sa poésie émeut. Renouant avec la scène après une tournée dans les cathédrales et églises, celui qui aura fait entrer Karin Redinger dans nos cœurs continue de partager ses rêves en musique. Et on en redemande !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

