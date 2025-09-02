Laurent Voulzy Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Laurent Voulzy Jeudi 21 mai 2026, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:30:00 – 2026-05-21T23:00:00

Fin : 2026-05-21T20:30:00 – 2026-05-21T23:00:00

Accompagné de Michel Amsellem (piano et claviers), Karen Brunon (violon et chant), Mederic Bourgeois (violoncelle et batterie) et Olivier Brossard (basse, contrebasse, chant), il propose un voyage musical hors du temps. Ses titres emblématiques tels que Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante résonneront dans un écrin scénique, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.

Durée : 1h30.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Laurent Voulzy revient sur scène pour un concert unique aux harmonies envoûtantes et aux chansons intemporelles.

Philippe Abergel