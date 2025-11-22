Laurent Voulzy Nuits Jurassiennes Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier
Laurent Voulzy Nuits Jurassiennes Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier samedi 22 novembre 2025.
Jura
Laurent Voulzy Nuits Jurassiennes Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 59 – 59 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Concert Laurent Voulzy
Billetterie disponible à l’office de tourisme. .
Rue du 19 Mars 1962 Juraparc
Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01
English : Laurent Voulzy Nuits Jurassiennes
German : Laurent Voulzy Nuits Jurassiennes
Italiano :
Espanol :
L’événement Laurent Voulzy Nuits Jurassiennes Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION