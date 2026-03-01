Laurent Voulzy Le K Reims

Laurent Voulzy

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 54 – 54 – 64 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Tout public

Laurent Voulzy fait son grand retour sur scène une nouvelle tournée dès l’été 2025

Après un long et très beau voyage en concerts dans les Cathédrales et Eglises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques.

Kiss and Love, Laurent

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Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals.

Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.

Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement le mélodiste le plus attachant. .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Laurent Voulzy

L’événement Laurent Voulzy Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès