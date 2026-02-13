LAURENT VOULZY, Théâtre Coluche, Plaisir

LAURENT VOULZY Vendredi 20 février, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines

Plein tarif 40€ ¦ Abonné 36€

Laurent Voulzy

Ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste

rare et certainement le mélodiste le plus attachant.

Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps,

qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies

envoûtantes, où ses chansons prennent une autre

dimension, entre ballades rêveuses et envolées

lumineuses.

Après avoir accompagné tant de moments de vie

avec «Rockollection», «Le Soleil Donne»,

«Belle-Île-en-Mer», «Marie-Galante»…

tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées

par sa voix douce et ses harmonies soignées

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France

CONCERT SPECTACLE CHANSON

