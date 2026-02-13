LAURENT VOULZY, Théâtre Coluche, Plaisir
LAURENT VOULZY Vendredi 20 février, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines
Plein tarif 40€ ¦ Abonné 36€
Laurent Voulzy
Ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste
rare et certainement le mélodiste le plus attachant.
Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps,
qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies
envoûtantes, où ses chansons prennent une autre
dimension, entre ballades rêveuses et envolées
lumineuses.
Après avoir accompagné tant de moments de vie
avec «Rockollection», «Le Soleil Donne»,
«Belle-Île-en-Mer», «Marie-Galante»…
tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées
par sa voix douce et ses harmonies soignées
Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France
CONCERT SPECTACLE CHANSON
