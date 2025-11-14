Laurent Voulzy Toul Toul

Laurent Voulzy Toul

15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date :

Jeudi 2026-04-23 20:00:00

2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Laurent Voulzy fait son grand retour sur scène une nouvelle tournée dès l’été 2025

Après un long et très beau voyage en concerts dans les Cathédrales et Églises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques.

Kiss and Love, Laurent

Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals. Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses. Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante … tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignée, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement le mélodiste le plus attachant.Tout public

15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24

English :

Laurent Voulzy returns to the stage: a new tour in summer 2025

After a long and beautiful journey of concerts in the Cathedrals and Churches of France, Belgium and Switzerland, followed by a break of more than a year to write and compose, the desire took me to return to the stage, discover other places, play, sing and share once again, my acoustic dreams and my electric dreams.

Kiss and Love, Laurent

Laurent Voulzy returns to theaters and festivals. A unique encounter with a timeless artist who makes the stage a showcase for his spellbinding harmonies, where his songs take on another dimension, between dreamy ballads and luminous flights of fancy. After having accompanied so many moments of life with Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante … so many songs anchored in memories, carried by his gentle voice and meticulous harmonies, don’t miss this suspended moment with a rare artist and certainly the most endearing melodist.

German :

Laurent Voulzy kehrt auf die Bühne zurück: eine neue Tournee ab Sommer 2025

Nach einer langen und sehr schönen Reise mit Konzerten in Kathedralen und Kirchen in Frankreich, Belgien und der Schweiz und einer mehr als einjährigen Pause zum Schreiben und Komponieren hat mich die Lust gepackt, wieder auf die Bühne zu gehen, andere Orte zu entdecken, zu spielen, zu singen und wieder zu teilen, meine akustischen und meine elektrischen Träume.

Kiss and Love, Laurent

Laurent Voulzy kehrt auf die Bühnen der Theater und Festivals zurück. Ein einzigartiges Treffen mit einem zeitlosen Künstler, der die Bühne zu einem Schmuckkästchen für seine betörenden Harmonien macht, wo seine Lieder eine andere Dimension annehmen, zwischen verträumten Balladen und leuchtenden Höhenflügen. Nachdem er so viele Momente des Lebens mit Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante … so viele Lieder, die in der Erinnerung verankert sind und von seiner sanften Stimme und seinen sorgfältigen Harmonien getragen werden, verpassen Sie nicht diesen Moment in der Schwebe mit einem seltenen Künstler und sicherlich dem fesselndsten Melodisten.

Italiano :

Laurent Voulzy torna sul palco: un nuovo tour nell’estate 2025

Dopo un lungo e bellissimo tour di concerti nelle cattedrali e nelle chiese di Francia, Belgio e Svizzera, seguito da una pausa di oltre un anno per scrivere e comporre, avevo voglia di tornare sul palco, scoprire altri luoghi, suonare, cantare e condividere ancora una volta i miei sogni acustici e i miei sogni elettrici

Bacio e amore, Laurent

Laurent Voulzy torna nei teatri e nei festival. È un incontro unico con un artista senza tempo che usa il palcoscenico come scenario per le sue armonie incantatrici, dove le sue canzoni assumono un’altra dimensione, tra ballate sognanti e luminosi voli di fantasia. Dopo aver accompagnato tanti momenti della vita con Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tante canzoni ancorate nei nostri ricordi, trasportate dalla sua voce gentile e dalle sue armonie meticolose, non perdetevi questo momento sospeso con un artista raro e sicuramente il più accattivante dei melodisti.

Espanol :

Laurent Voulzy vuelve a los escenarios: nueva gira en verano de 2025

Después de una larga y muy bonita gira de conciertos en las catedrales e iglesias de Francia, Bélgica y Suiza, seguida de una pausa de más de un año para escribir y componer, me apetecía volver a los escenarios, descubrir otros lugares, tocar, cantar y compartir una vez más mis sueños acústicos y mis sueños eléctricos

Besos y cariños, Laurent

Laurent Voulzy vuelve a los teatros y festivales. Es un encuentro único con un artista intemporal que utiliza el escenario como escenario para sus armonías hechizantes, donde sus canciones adquieren otra dimensión, entre baladas de ensueño y luminosos vuelos de fantasía. Después de haber acompañado tantos momentos de la vida con Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tantas canciones ancladas en nuestra memoria, llevadas por su voz suave y sus armonías minuciosas, no se pierda este momento suspendido con un artista poco común y sin duda el melodista más entrañable.

