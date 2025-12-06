Laurent Voulzy place Aletti Vichy

Laurent Voulzy place Aletti Vichy samedi 6 décembre 2025.

Laurent Voulzy

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 20:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Après un long voyage au cœur des églises et cathédrales de France, de Belgique et de Suisse, l’iconique Laurent Voulzy retrouve la scène et fait escale à Vichy.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

After a long tour of the churches and cathedrals of France, Belgium and Switzerland, the iconic Laurent Voulzy returns to the stage, stopping off in Vichy.

German :

Nach einer langen Reise durch die Kirchen und Kathedralen Frankreichs, Belgiens und der Schweiz kehrt der ikonische Laurent Voulzy auf die Bühne zurück und macht einen Zwischenstopp in Vichy.

Italiano :

Dopo un lungo tour nelle chiese e nelle cattedrali di Francia, Belgio e Svizzera, l’iconico Laurent Voulzy torna sul palco, facendo tappa a Vichy.

Espanol :

Tras una larga gira por las iglesias y catedrales de Francia, Bélgica y Suiza, el emblemático Laurent Voulzy vuelve a los escenarios, haciendo escala en Vichy.

