Laurie Anderson with Sexmob Philharmonie de Paris Paris

Distribution

Laurie Anderson, voix

Sexmob

Steven Bernstein, trompette

Briggan Krauss, saxophone alto

Doug Wieselman, guitare, instruments à vents

Tony Scherr, basse

Kenny Wollesen, batterie, percussions

Mazz Swift, violon, choeur

Christina Courtin, violon, choeur

Artiste multimédia, riche d’une œuvre foisonnante, Laurie Anderson s’est affirmée comme une musicienne essentielle dès son magistral premier album, Big Science (1982), indémodable joyau de pop expérimentale. Inspiré par Amelia Earhart, pionnière de l’aviation moderne, son dernier album en date – Amelia (2024) – vole à haute altitude. Série d’événements variables, impulsée au printemps 2025 à Vienne (festival Wiener Festwochen), Republic of Love prend ici la forme d’un concert augmenté se focalisant sur la situation actuelle des États-Unis. Laurie Anderson interprète plusieurs de ses chansons, notamment « Big Science » et « Language Is A Virus », qui prennent un nouveau sens aujourd’hui. Elles entrent en résonance avec les mots et les pensées de compatriotes illustres – de Bob Dylan à Gertrude Stein, en passant par John Cage et Lou Reed. Le groupe de jazz Sexmob ainsi que deux violonistes, Mazz Swift et Christina Courtin, apportent leurs vives contributions musicales à cette soirée conçue comme une célébration de la liberté.

Figure phare de l’avant-garde new-yorkaise, accompagnée ici par le groupe de jazz Sexmob et deux musiciennes, Laurie Anderson présente Republic of Love, évocation libre des États-Unis d’aujourd’hui à travers un programme mêlant chansons et textes.

Le dimanche 12 avril 2026

de 19h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T19:00:00+02:00_2026-04-12T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/28323-laurie-anderson-sexmob?itemId=140889



Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

