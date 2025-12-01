Laurie Peret Le Forum Le Mans

Laurie Peret

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11 21:20:00

Date(s) :

2025-12-11

Laurie Peret au Mans !!!

Si on la connaissait jusque-là en maman godiche débordée, Laurie Peret quitte le personnage pour se présenter en tant que femme, seule, quarantenaire.

De son inaptitude à tenir une maison seule, en passant par ses addictions contre lesquelles elle lutte une semaine sur deux, son amour pour les mecs dangereux ou l’histoire complexe de sa naissance, elle nous dépeint son quotidien comme un enchaînement de catastrophes divertissantes dont elle est l’unique responsable .

Mais bien qu’elle soit son pire danger , elle va bien. Elle va bien parce qu’elle a enfin rencontré quelqu’un elle.

Un 2ème show efficace, bien plus stand-up que le 1er mais toujours aussi musical. On y retrouve ses chansons derrière un petit piano, sa marque de fabrique, même si cette fois il ne s’agit plus d’un jouet mais d’un véritable instrument aux couleurs retro funk.

Pour elle le rdv est pris, À BIENTÔT QUELQUE PART.

Durée du spectacle 1h20

Âge minimum 12 ans

Écriture/Auteure Laurie Peret

Production DU BON TECO PRODUCTIONS

RDV le jeudi 11 décembre 2025 à 20h au Forum. .

