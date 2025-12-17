Laurie Wright + Boomer XS LaPéniche Chalon-sur-Saône

Laurie Wright + Boomer XS

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Laurie Wright, artiste rock anglais, a composé plus de 300 chansons. Formé en 2020 à Camden, son groupe s’est rapidement forgé une base de fans fidèles, notamment après son premier album Get On The End Of It (2023). Influencé par The Kinks et The Small Faces, Laurie Wright mêle riffs énergiques et mélodies captivantes à un storytelling émotionnel puissant. Son album 2025, Power of 3, explore ces univers avec intensité et inventivité, offrant un rock narratif à la fois puissant et accessible.

Boomer XS, quant à eux, raniment la flamme du rock’n’roll avec énergie. Entre boogie hypnotique, transe psychédélique, guitare acérée et rythmes métronomiques, ils célèbrent un rock festif, libre et insoumis. Héritiers des sixties et des nineties, ils refusent les codes figés du post-punk et les bavardages de l’indie contemporaine, prouvant que le rock’n’roll vit ici et maintenant, vibrant et irrésistible sur scène. .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

