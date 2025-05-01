L’auteur Philippe Besson à l’honneur au Théâtre 14 ! Théâtre 14 PARIS
Un garçon d’Italie
Du 3 au 29 mars 2026
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 19h
Samedi à 16h
Durée 1h20
Sur les rives de l’Arno, le corps de Luca est retrouvé. Meurtre, suicide, accident ? Dans un décor épuré, trois voix se répondent : celle du défunt, qui continue d’interroger sa vie et ses amours, et celles d’Anna, sa compagne, et de Leo, l’ami secret. Entre enquête intime et récit sensible, Un garçon d’Italie nous plonge dans les méandres du désir, des silences et des blessures, où chacun cherche à reconstruire sa vérité. À travers ce trio vibrant, la pièce explore avec délicatesse l’identité amoureuse, les contradictions des sentiments et l’acceptation de la perte, portée par la force des mots de Philippe Besson et l’intensité du jeu des comédiens..
Texte Philippe Besson
Mise en scène et adaptation Mathieu Touzé
Avec Chloé Angevin, Yuming Hey et Mathieu Touzé
Vous parler de mon fils
Du 3 au 29 mars 2026
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 21h
Samedi à 18h
Durée 1h15
À Saint-Nazaire, Vincent et Juliette avancent dans un cortège silencieux, entourés d’inconnus venus rendre hommage à leur fils Hugo, 14 ans, victime de harcèlement. Porté par un monologue intérieur, Vincent revisite les souvenirs, les silences et les signes manqués, dans une tentative bouleversante de comprendre l’incompréhensible.
Dans ce puissant réquisitoire contre la violence ordinaire, la bêtise et l’intolérance, l’auteur explore les blessures intimes du deuil, analyse les mécanismes insidieux du harcèlement, et met en lumière les responsabilités collectives face à l’un des fléaux de notre époque.
Texte Philippe Besson
Adaptation, mise en scène et jeu Mathieu Touzé
Présentés consécutivement au Théâtre 14, « Un Garçon d’Italie » et « Vous parler de mon fils » forment un diptyque autour de l’œuvre de Philippe Besson. Adaptés et mis en scène par Mathieu Touzé, ces deux spectacles peuvent être vus indépendamment ou comme un parcours artistique unique, explorant l’intime, le deuil, la jeunesse et la parole empêchée.
Du mardi 03 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h15
samedi
de 16h00 à 17h20
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 21h00 à 22h15
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h20
payant Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://www.theatre14.fr/index.php/programmation-25-26/temps-fort-philippe-besson +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14
