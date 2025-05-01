L’auteur Philippe Besson à l’honneur au Théâtre 14 ! Théâtre 14 PARIS

Un garçon d’Italie

Du 3 au 29 mars 2026

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 19h

Samedi à 16h

Durée 1h20

Sur les rives de l’Arno, le corps de Luca est retrouvé. Meurtre, suicide, accident ? Dans un décor épuré, trois voix se répondent : celle du défunt, qui continue d’interroger sa vie et ses amours, et celles d’Anna, sa compagne, et de Leo, l’ami secret. Entre enquête intime et récit sensible, Un garçon d’Italie nous plonge dans les méandres du désir, des silences et des blessures, où chacun cherche à reconstruire sa vérité. À travers ce trio vibrant, la pièce explore avec délicatesse l’identité amoureuse, les contradictions des sentiments et l’acceptation de la perte, portée par la force des mots de Philippe Besson et l’intensité du jeu des comédiens..

Texte Philippe Besson

Mise en scène et adaptation Mathieu Touzé

Avec Chloé Angevin, Yuming Hey et Mathieu Touzé

Vous parler de mon fils

Du 3 au 29 mars 2026

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 21h

Samedi à 18h

Durée 1h15

À Saint-Nazaire, Vincent et Juliette avancent dans un cortège silencieux, entourés d’inconnus venus rendre hommage à leur fils Hugo, 14 ans, victime de harcèlement. Porté par un monologue intérieur, Vincent revisite les souvenirs, les silences et les signes manqués, dans une tentative bouleversante de comprendre l’incompréhensible.

Dans ce puissant réquisitoire contre la violence ordinaire, la bêtise et l’intolérance, l’auteur explore les blessures intimes du deuil, analyse les mécanismes insidieux du harcèlement, et met en lumière les responsabilités collectives face à l’un des fléaux de notre époque.

Texte Philippe Besson

Adaptation, mise en scène et jeu Mathieu Touzé

Présentés consécutivement au Théâtre 14, « Un Garçon d’Italie » et « Vous parler de mon fils » forment un diptyque autour de l’œuvre de Philippe Besson. Adaptés et mis en scène par Mathieu Touzé, ces deux spectacles peuvent être vus indépendamment ou comme un parcours artistique unique, explorant l’intime, le deuil, la jeunesse et la parole empêchée.

Du mardi 03 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h15

samedi

de 16h00 à 17h20

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 21h00 à 22h15

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h20

payant Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://www.theatre14.fr/index.php/programmation-25-26/temps-fort-philippe-besson +33145454977 billetterie@theatre14.fr



