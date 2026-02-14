L’auto-censure, une question de genre ?, Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale, Brest

L’auto-censure, une question de genre ? Mercredi 1 avril, 13h00 Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T13:00:00+02:00 – 2026-04-01T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T13:00:00+02:00 – 2026-04-01T14:00:00+02:00

De nombreux mécanismes sociaux (normes de genre, pression du groupe) et psychologiques (manque de confiance en soi, intériorisation des attentes) conduisent à ne pas s’exprimer de manière verbale ou non verbale, à ne pas se sentir libre ou légitime.

Qu’est-ce qui se joue derrière ce silence ? Comment le conformisme, la soumission aux normes dominantes ou leur acceptation deviennent-ils des outils d’oppression intériorisée ? Et comment le genre influence-t-il la légitimité à prendre la parole, à occuper l’espace, à exister socialement ?

Bibliothèque Universitaire de l’ Université de Bretagne occidentale 6 rue du Bouguen, 29200 Brest Brest 29200 Bellevue Finistère Bretagne

