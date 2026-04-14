L’auto-quiz !, Musée de l’automobile Henri Malartre, Rochetaillée-sur-Saône

L’auto-quiz ! Samedi 23 mai, 18h30 Musée de l’automobile Henri Malartre Rhône

3 personnages réalisent 3 parcours de visite différents. Chaque visite dure 30 minutes. La jauge est limitée à 15 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Serez-vous incollables sur nos collections dans les halls ? Venez tester vos connaissances grâce au quiz sur votre parcours.

Musée de l’automobile Henri Malartre 645 Rue du Musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône, France Rochetaillée-sur-Saône 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478221880 https://www.musee-malartre.com Le château de Rochetaillée est l’écrin des collections du musée de l’Automobile Henri Malartre depuis 1959. L’histoire du château remonte au XIIe siècle, par l’installation d’une motte castrale en surplomb de la Saône.

Ses trois niveaux abritent automobiles, motos et vélos anciens ainsi que les appartements de la famille Malartre. Le bâtiment n’étant pas forcément adapté aux collections qu’il présente, l’installation des véhicules a nécessité des prouesses de la part des mécaniciens du musée.

Serez-vous incollables sur nos collections dans les halls ? Venez tester vos connaissances grâce au quiz sur votre parcours.

©Musée de l’automobile Henri Malartre