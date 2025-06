l’Automnal gourmand Sortie champignon et dégustations vins et produits locaux – Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 20 septembre 2025 07:00

Haute-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-27

Partez à la découverte des différentes variétés de champignons lors d’une sortie mycologique, animée par Jérôme Legros, mycologue et partenaire des Maisons Marcon. À l’issue de cette balade, une visite de la cave suivie d’une dégustation vous attend.

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64

English :

Discover the different varieties of mushrooms on a mycological outing led by Jérôme Legros, mycologist and partner of Les Maisons Marcon. At the end of the walk, a visit to the winery followed by a wine tasting awaits you.

German :

Entdecken Sie die verschiedenen Pilzsorten auf einem mykologischen Ausflug, der von Jérôme Legros, Mykologe und Partner der Maisons Marcon, geleitet wird. Am Ende des Spaziergangs erwartet Sie eine Besichtigung des Weinkellers mit anschließender Verkostung.

Italiano :

Scoprite le diverse varietà di funghi in un’escursione micologica guidata da Jérôme Legros, micologo e socio di Les Maisons Marcon. Al termine della passeggiata, vi attende una visita della cantina seguita da una degustazione di vini.

Espanol :

Descubra las diferentes variedades de setas en una excursión micológica dirigida por Jérôme Legros, micólogo y socio de Les Maisons Marcon. Al final del paseo, le espera una visita a la bodega seguida de una degustación de vinos.

