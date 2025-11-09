L’automnale Concert de jazz La Numéro 3 Riec-sur-Bélon
L’automnale Concert de jazz
La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2025-11-09 18:00:00
Cette année, Christian Brenner revient au piano, entouré de nouveaux complices
Jean-Pierre Rebillard à la contrebasse
Déborah Tanguy au chant
Un trio d’artistes exceptionnels pour un concert chaleureux et raffiné, parfait pour accompagner les couleurs de l’automne .
La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 77 30 31 07
