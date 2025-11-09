L’automnale Concert de jazz La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

L’automnale Concert de jazz

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-11-09 18:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Cette année, Christian Brenner revient au piano, entouré de nouveaux complices

Jean-Pierre Rebillard à la contrebasse

Déborah Tanguy au chant

Un trio d’artistes exceptionnels pour un concert chaleureux et raffiné, parfait pour accompagner les couleurs de l’automne .

