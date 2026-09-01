Informations pratiques

Berg-sur-Moselle

L’Automnale de Berg-sur-Moselle

Place des Tilleuls Berg-sur-Moselle Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Déambulez autour de l’église et du château pour profiter du marché du terroir et de l’artisanat et du vide grenier. À leurs côtés vous trouverez également des animations musicales et des animations pour enfants. Une restauration et d’autres surprises vous attendent également !

Si vous êtes exposant ou si vous voulez participer au vide grenier, contactez l’organisation par mail ou via leur page Facebook.Tout public

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Place des Tilleuls Berg-sur-Moselle 57570 Moselle Grand Est automnale.berg@laposte.net

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English :

Stroll around the church and castle to enjoy the local produce and crafts market and the garage sale. Alongside them you’ll also find musical and children’s entertainment. Catering and other surprises await you too!

If you are an exhibitor or would like to take part in the garage sale, contact the organization by e-mail or via their Facebook page.

L’événement L’Automnale de Berg-sur-Moselle Berg-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-09-02 par OT CATTENOM ET ENVIRONS