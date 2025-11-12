L’Automnale d’Emeraude Kino 2025 Emeraude Cinéma Dinard

L’Automnale d’Emeraude Kino 2025 Emeraude Cinéma Dinard mercredi 12 novembre 2025.

L’Automnale d’Emeraude Kino 2025

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-18

Date(s) :
2025-11-12

Depuis 2013, le festival de Cinéma Allemand de Dinard organisé par Emeraude Kino s’invite dans les salles d’Émeraude Cinéma Dinard.

Programmation à venir   .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 10 67 67 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Automnale d’Emeraude Kino 2025 Dinard a été mis à jour le 2025-09-20 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme