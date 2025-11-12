L’Automnale d’Emeraude Kino 2025 Emeraude Cinéma Dinard
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-18
2025-11-12
Depuis 2013, le festival de Cinéma Allemand de Dinard organisé par Emeraude Kino s’invite dans les salles d’Émeraude Cinéma Dinard.
Programmation à venir .
