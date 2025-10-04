L’automnale du potager de François marché de producteurs et d’artisans Mirecourt

L’automnale du potager de François marché de producteurs et d’artisans Mirecourt samedi 4 octobre 2025.

L’automnale du potager de François marché de producteurs et d’artisans

56 avenue de Chamiec Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Marché de producteurs et d’artisans.

30 exposants, produits locaux et artisanat

Buvette et petite restauration

Ambiance conviviale garantie.

Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et faites le plein de saveurs d’automne.Tout public

0 .

56 avenue de Chamiec Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 58 64 75 94 lepotager88@gmail.com

English :

Farmers’ and craftsmen’s market.

30 exhibitors, local products and crafts

Refreshments and snacks

Friendly atmosphere guaranteed.

Come and have a good time with family and friends, and fill up on autumn flavours.

German :

Markt mit Erzeugern und Kunsthandwerkern.

30 Aussteller, lokale Produkte und Kunsthandwerk

Getränkestand und kleine Snacks

Gesellige Atmosphäre garantiert.

Verbringen Sie einen schönen Moment mit der Familie oder Freunden und tanken Sie Herbstgeschmack.

Italiano :

Mercato contadino e artigianale.

30 espositori, prodotti locali e artigianato

Rinfreschi e spuntini

Un’atmosfera amichevole garantita.

Venite a divertirvi con la famiglia o gli amici e a fare il pieno di sapori autunnali.

Espanol :

Mercado de agricultores y artesanos.

30 expositores, productos locales y artesanía

Refrescos y tentempiés

Ambiente agradable garantizado.

Venga a pasar un buen rato con su familia o amigos y llénese de sabores otoñales.

L’événement L’automnale du potager de François marché de producteurs et d’artisans Mirecourt a été mis à jour le 2025-09-15 par OT MIRECOURT