L’automnale du potager de François marché de producteurs et d’artisans Mirecourt
56 avenue de Chamiec Mirecourt Vosges
Gratuit
Samedi 2025-10-04 09:00:00
2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
Marché de producteurs et d’artisans.
30 exposants, produits locaux et artisanat
Buvette et petite restauration
Ambiance conviviale garantie.
Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et faites le plein de saveurs d’automne.Tout public
56 avenue de Chamiec Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 58 64 75 94 lepotager88@gmail.com
English :
Farmers’ and craftsmen’s market.
30 exhibitors, local products and crafts
Refreshments and snacks
Friendly atmosphere guaranteed.
Come and have a good time with family and friends, and fill up on autumn flavours.
German :
Markt mit Erzeugern und Kunsthandwerkern.
30 Aussteller, lokale Produkte und Kunsthandwerk
Getränkestand und kleine Snacks
Gesellige Atmosphäre garantiert.
Verbringen Sie einen schönen Moment mit der Familie oder Freunden und tanken Sie Herbstgeschmack.
Italiano :
Mercato contadino e artigianale.
30 espositori, prodotti locali e artigianato
Rinfreschi e spuntini
Un’atmosfera amichevole garantita.
Venite a divertirvi con la famiglia o gli amici e a fare il pieno di sapori autunnali.
Espanol :
Mercado de agricultores y artesanos.
30 expositores, productos locales y artesanía
Refrescos y tentempiés
Ambiente agradable garantizado.
Venga a pasar un buen rato con su familia o amigos y llénese de sabores otoñales.
