L’Automnale randonnée route Accueil & départ Espace MJC Beaune
L’Automnale randonnée route Accueil & départ Espace MJC Beaune samedi 4 octobre 2025.
L’Automnale randonnée route
Accueil & départ Espace MJC 1 Promenade des Buttes Beaune Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 11:00:00
fin : 2025-10-04 13:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Beaune Cyclos organise sa traditionnelle « Automnale » un évènement annuel autour de la randonnée à vélo.
Trois parcours 60km, 77km et 94km, avec points de ravitaillement en cours de circuit et à l’arrivée.
Accueil et départ Espace MJC de Beaune, promenade des Buttes. .
Accueil & départ Espace MJC 1 Promenade des Buttes Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 61 91 34 beaunecyclos210@gmail.com
English : L’Automnale randonnée route
German : L’Automnale randonnée route
Italiano :
Espanol :
L’événement L’Automnale randonnée route Beaune a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1