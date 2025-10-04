L’Automnale randonnée route Accueil & départ Espace MJC Beaune

L'Automnale randonnée route samedi 4 octobre 2025.

Accueil & départ Espace MJC 1 Promenade des Buttes Beaune Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 13:30:00

2025-10-04

Beaune Cyclos organise sa traditionnelle « Automnale » un évènement annuel autour de la randonnée à vélo.

Trois parcours 60km, 77km et 94km, avec points de ravitaillement en cours de circuit et à l’arrivée.

Accueil & départ Espace MJC 1 Promenade des Buttes Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 61 91 34 beaunecyclos210@gmail.com

