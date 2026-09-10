L’Automne à La Maison des Maya LA MAISON DES MAYA Saugnac-et-Muret

Informations pratiques

Saugnac-et-Muret

L’Automne à La Maison des Maya

LA MAISON DES MAYA 8 CHEMIN DE CRISTAOU 40410 Saugnac-et-Muret Landes

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 03:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Nous vous donnons rendez-vous samedi 3 octobre 2026 pour une journée gourmande, conviviale et familiale au cœur de notre exploitation apicole.

Visites commentées à 9h et 11h, de la miellerie et des produits de la ruche, dégustation, animations enfants de 9h à 16h,repas à 13h.

L’Automne arrive à La Maison des Maya !

Nous vous donnons rendez-vous samedi 3 octobre 2026 pour une journée gourmande, conviviale et familiale au cœur de notre exploitation apicole.

Visites commentées à 9h et 11h, découverte de notre métier, de la miellerie et des produits de la ruche, dégustation, animations enfants de 9h à 16h, puis visite libre de 14h à 15h30.

À 13h, place au repas sous chapiteau: velouté de potimarron avec sa touche de miel, daube de bœuf aux petits légumes automnaux et pommes de terre, pastis landais accompagné de son fromage blanc au miel. Apéritif, un verre de vin et café compris.

Les places sont limitées et la réservation est obligatoire avant le 30 septembre 2026 au 06 14 73 27 41.

La Maison des Maya

www.la-maison-des-maya.com

Venez partager avec nous une belle journée d’automne autour des abeilles .

LA MAISON DES MAYA 8 CHEMIN DE CRISTAOU 40410 Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 27 41 maisondesmaya40@aol.com

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English : L’Automne à La Maison des Maya

We look forward to seeing you on Saturday, October 3, 2026, for a delicious, fun, and family-friendly day in the heart of our beekeeping operation.

Guided tours at 9 a.m. and 11 a.m. of the honey house and hive products, tastings, children’s activities from 9 a.m. to 4 p.m., and lunch at 1 p.m.

L’événement L’Automne à La Maison des Maya Saugnac-et-Muret a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cœur Haute Lande