L’automne aux Greniers de nos soldats Les Greniers de nos Soldats Saint-Laurent-Chabreuges samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite guidée rendant hommage aux civils et militaires qui ont vécu les conflits du 20e siècle. Traversez les tranchées de la Guerre 14-18, découvrez l’infirmerie soignant les poilus aux Gueules cassés , ressentez la peur de l’exode de 1940, entrez en Résistance avec les FFI du Mont Mouchet, fêtez la libération de la Haute Loire en 1944…..

Les Greniers de nos Soldats La Baraque David 43100. Saint Laurent Chabreuges Saint-Laurent-Chabreuges 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0675050937 https://lesgreniersdenosso.wixsite.com/fr-fr Les Greniers de nos Soldats

Nous conservons la mémoire, nous transmettons l’histoire. Exposition immersive à travers les conflits de 1870 à 1963 A la sortie de Brioude, près de la Brasserie Voltige, parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

Greniers de nos soldats